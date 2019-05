Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова осуществила мечту своей поклонницы Снежаны Черепановой, которая является слепой. Юная девушка мечтала побывать на тренировке своей любимой спортсменки.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова осуществила мечту своей поклонницы Снежаны Черепановой, которая является слепой. Юная девушка мечтала побывать на тренировке своей любимой спортсменки.Помочь в исполнении мечты Снежаны помогла редакция передачи "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1". Встреча девушки с фигуристкой состоялась сразу после того, как та вернулась из Канады.Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08— TeamZagitova