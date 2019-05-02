В ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательной смесью военные Израиля нанесли авиаудары по объектам радикального движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа.

В ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательной смесью военные Израиля нанесли авиаудары по объектам радикального движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщают представители пресс-службы Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.В конце апреля текущего года Армия обороны Израиля сообщила о создании специальных средств, которые позволяют засекать и перехватывать воздушные шары и змеи с прикрепленными горящими предметами на границе с сектором Газа, передает ТАСС.Палестинские радикалы начали запуск по воздуху горящих предметов в сторону Израиля в процессе массовых выступлений на границе Газы, которые начались в марте 2018 года. Израиль называет эту деятельность террористической. В результате нее жертв нет, но нанесенный ущерб исчисляется миллионами долларов.