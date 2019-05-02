Российская премьер-лига назвала имя лучшего футболиста апреля по итогам голосования интернет-пользователей. Им стал нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба, получивший 11 806 голосов. Это 43 процента от общего числа проголосовавших.

Российская премьер-лига назвала имя лучшего футболиста апреля по итогам голосования интернет-пользователей. Им стал нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба, получивший 11 806 голосов. Это 43 процента от общего числа проголосовавших.Дзюба в минувшем месяце отметился тремя забитыми голами и четырьмя голевыми передачами, чем внес свой вклад в удачную серию "Зенита" – в апреле клуб с берегов Невы одержал четыре победы, один раз завершил матч вничью и ни разу не проиграл.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 1 Май 2019 в 11:46 PDT"Сине-бело-голубые" продолжают возглавлять таблицу РПЛ. Их гандикап перед преследующим его московским "Локомотивом" составляет восемь очков. В чемпионате России осталось сыграть четыре тура.