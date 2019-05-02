Королевский суд Лондона вынес приговор по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он получил 50 недель тюрьмы (350 дней) за нарушение условий освобождения под залог.

Королевский суд Лондона вынес приговор по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он получил 50 недель тюрьмы (350 дней) за нарушение условий освобождения под залог.Как отметила судья Дебора Тейлор, оглашая приговор, Ассанж не сдался полиции "по собственному желанию". Поэтому посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. Судья отвергла все доводы о смягчении наказания, мотивировав это тем, что у подсудимого был выбор, как поступить, передает РИА Новости.Что касается нарушения Ассанжем условий выхода под залог, то это, по словам судьи, находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений".Перед оглашением приговора основатель Wikileaks через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с июня 2012 года. Он опасался экстрадиции в США или Швецию, где в 2019 году на него было заведено уголовное дело по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании. 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году. Суд в Лондоне в этот же день признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог. Подсудимый остается под стражей. Британия попросила США предоставить до 12 июня все необходимые для его экстрадиции документы. 2 мая слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся.