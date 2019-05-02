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<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2019-babushka-ona-i-est-babushka-narod-nakinulsya-na-volochkovu-v-novom-obraze.html" target="_blank">Бабушка, она и есть бабушка: Народ накинулся на Волочкову в новом образе</a> - Очередной пост Анастасии Волочковой в Instagram собрал множество комментариев. Правда, не весьма лестных для бывшей примы-балерины.