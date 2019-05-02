Чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа узнал имя своего соперника по следующему бою. Им стал американский боксер Энди Руис-младший. Он стал заменой своему соотечественнику Джареллу Миллеру, который ранее признался в употреблении допинга.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа узнал имя своего соперника по следующему бою. Им стал американский боксер Энди Руис-младший. Он стал заменой своему соотечественнику Джареллу Миллеру, который ранее признался в употреблении допинга.Поединок получил официальное подтверждение и состоится 1 июня в Нью-Йорке, сообщает Спортс.Ru, ссылающийся на Sky Sports. Местом встречи двух боксеров является знаменитая "Мэдисон Сквер Гарден".Напомним, что Джошуа остается непобежденным с 22 победами в 22 встречах. Руис же из 32 боев на профессиональном ринге потерпел одно поражение.