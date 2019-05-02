Ксения Бородина ни за что не будет участвовать в шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Телеведущая категорически отклонила приглашение. Подписчики заключили: звезде есть, что скрывать.

Ксения Бородина ни за что не будет участвовать в шоу ЛерыКудрявцевой "Секрет на миллион". Телеведущая категорически отклонилаприглашение. Подписчики заключили: звезде есть, что скрывать.ответила на вопросы поклонников в своеммикроблоге Instagram.Больше всего подписчиков заинтересовало, когда же телеведущая, наконец, станетучастницей шоу "Секрет на миллион". Очень уж им хочется выведать всесокровенные тайны телезвезды.Ведущая телепроекта "Дом-2" призналась, чтооднажды уже отказалась от приглашения Леры Кудрявцевой – и подчеркнула, чтоникогда не передумает. не собирается обнажать душу перед телекамерами. Звездане уточнила, почему она не хочет ответить на вопросы своей коллеги. Однакофанаты тут же предположили: их кумиру действительно есть, что скрывать.Шоу "Секрет на миллион" стало очень популярным нетолько в России, но и за ее пределами. За время своего существования проектвышел на международный уровень и получил премию "Тэфи". В немпринимали участие звезды российского шоу-бизнеса – и интерес к программе ещебольше вырос благодаря тому, что ведущей стала Лера Кудрявцева.Тем не менее, категорически отказывается отучастия в проекте. Звезду можно понять – ведь сама Лера Кудрявцева признается,что ей стыдно за вопросы, которые приходится задавать в шоу. Первое время ейбыло просто страшно из-за тем, поднимаемых в эфире программы – тем более, чтомногие гости "Секрета на миллион" – ее друзья, пишет "Вокруг ТВ".