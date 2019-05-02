Ксения Бородина ни за что не будет участвовать в шоу Леры
Кудрявцевой Секрет на миллион. Телеведущая категорически отклонила
приглашение. Подписчики заключили: звезде есть, что скрывать.
Ксения Бородина ни за что не будет участвовать в шоу Леры
Кудрявцевой "Секрет на миллион". Телеведущая категорически отклонила
приглашение. Подписчики заключили: звезде есть, что скрывать.
ответила на вопросы поклонников в своем
микроблоге Instagram.
Больше всего подписчиков заинтересовало, когда же телеведущая, наконец, станет
участницей шоу "Секрет на миллион". Очень уж им хочется выведать все
сокровенные тайны телезвезды.
Ведущая телепроекта "Дом-2" призналась, что
однажды уже отказалась от приглашения Леры Кудрявцевой – и подчеркнула, что
никогда не передумает. не собирается обнажать душу перед телекамерами. Звезда
не уточнила, почему она не хочет ответить на вопросы своей коллеги. Однако
фанаты тут же предположили: их кумиру действительно есть, что скрывать.
Шоу "Секрет на миллион" стало очень популярным не
только в России, но и за ее пределами. За время своего существования проект
вышел на международный уровень и получил премию "Тэфи". В нем
принимали участие звезды российского шоу-бизнеса – и интерес к программе еще
больше вырос благодаря тому, что ведущей стала Лера Кудрявцева.
Тем не менее, категорически отказывается от
участия в проекте. Звезду можно понять – ведь сама Лера Кудрявцева признается,
что ей стыдно за вопросы, которые приходится задавать в шоу. Первое время ей
было просто страшно из-за тем, поднимаемых в эфире программы – тем более, что
многие гости "Секрета на миллион" – ее друзья, пишет "Вокруг ТВ".