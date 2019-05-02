Стало известно о введении строгих ограничений железнодорожного сообщения на Крымском мосту. Несмотря на это, власти рассчитывают, что поезда составят серьезную конкуренцию авиаперевозчикам.

Стало известно о введении строгих ограничений железнодорожного сообщения на Крымском мосту. Несмотря на это, власти рассчитывают, что поезда составят серьезную конкуренцию авиаперевозчикам.В Крыму вводят жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по мосту через Керчь. Об этом сообщает министерство транспорта республики.В частности, скорость поездов на мосту не должна превышать 20 км/час. Как пояснил зампредседателя совета министров правительства Крыма Михаил Селезнев, такое ограничение вводится в связи с желанием предоставить возможность туристам насладиться открывающимся во время движения по мосту красотами."Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде", – добавил Селезнев, настаивая, что большинство пассажиров будут выбирать именно ж/д путешествие.Между тем, максимальная скорость движения поездов, предусмотренная проектировщиками, составляли 120 км/ч, а средняя скорость движения поездов в России – около 80 км/ч.В то же время, в СМИ появились предположения, что ограничения вводятся вовсе не из-за желания дать пассажирам полюбоваться видами, а из-за опасности движения по мосту.В частности, ранее российский ученый Юрий Медовар заявлял, что мост построен в крайне неудачном месте и вообще "должен рухнуть"."Сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять. Там нельзя было строить", – цитирует его украинское издание "Апостроф".