Алине Загитовой может грозить крупный штраф. Олимпийская чемпионка опубликовала в соцсети видео своей поездки за рулем автомобиля. Проблема в том, что фигуристке не исполнилось 18-ти лет.

Алине Загитовой может грозить крупный штраф. Олимпийскаячемпионка опубликовала в соцсети видео своей поездки за рулем автомобиля. Проблемав том, что фигуристке не исполнилось 18-ти лет.лихо управляется с автомобилем. Поклонникимогли оценить навыки олимпийской чемпионки, посмотрев видео, которое фигуристкаопубликовала в Instagram.Однако некоторые фанаты спортсменки обеспокоились: ведьспортсменке исполнилось только 16 лет – а получить права и садиться за рульможно только с 18-ти лет. И это не единственное нарушение: Алина Загитовакатается по сельской местности, не пристегнув ремень безопасности.Автомобилем, в соответствии с российскими законами, можноуправлять в 16 лет – но только в сопровождении инструктора во время обучениявождению, которое длится 2-3 месяца, передает телеканал "Звезда".Недавноудивила зрителей в Краснодаре, где прошла премьера шоу Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка повторила свой победный номер, а вдобавок вывела на лед своего любимца Масару. Собаку породы акита-ину одели в такой же наряд, какой был на фигуристке во время выступления на ЧМ.удостоилась похвалы заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Тарасова напомнила, что Загитова впервые стала чемпионкоймира и собрала за сезон всю коллекцию медалей. Ее катание было так прекрасно,что создавалось впечатление – чемпионка ни с кем не соревнуется. Фигуристка была одна на подиуме, похвалила спортсменку заслуженный наставник.