Алине Загитовой может грозить крупный штраф. Олимпийская
чемпионка опубликовала в соцсети видео своей поездки за рулем автомобиля. Проблема
в том, что фигуристке не исполнилось 18-ти лет.
Алине Загитовой может грозить крупный штраф. Олимпийская
чемпионка опубликовала в соцсети видео своей поездки за рулем автомобиля. Проблема
в том, что фигуристке не исполнилось 18-ти лет.
лихо управляется с автомобилем. Поклонники
могли оценить навыки олимпийской чемпионки, посмотрев видео, которое фигуристка
опубликовала в Instagram.
Однако некоторые фанаты спортсменки обеспокоились: ведь
спортсменке исполнилось только 16 лет – а получить права и садиться за руль
можно только с 18-ти лет. И это не единственное нарушение: Алина Загитова
катается по сельской местности, не пристегнув ремень безопасности.
Автомобилем, в соответствии с российскими законами, можно
управлять в 16 лет – но только в сопровождении инструктора во время обучения
вождению, которое длится 2-3 месяца, передает телеканал "Звезда".
Недавно
удивила зрителей в Краснодаре, где прошла премьера шоу Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка повторила свой победный номер, а вдобавок вывела на лед своего любимца Масару. Собаку породы акита-ину одели в такой же наряд, какой был на фигуристке во время выступления на ЧМ.
удостоилась похвалы заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Тарасова напомнила, что Загитова впервые стала чемпионкой
мира и собрала за сезон всю коллекцию медалей. Ее катание было так прекрасно,
что создавалось впечатление – чемпионка ни с кем не соревнуется. Фигуристка была одна на подиуме, похвалила спортсменку заслуженный наставник.