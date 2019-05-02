Казанский Ак Барс представил нового главного тренера команды. Им стал российский специалист Дмитрий Квартальнов. Стороны договорились о подписании контракта сроком на один год, который имеет пункт об автоматическом продлении соглашения по окончании сезона 2019/20.

Казанский "Ак Барс" представил нового главного тренера команды. Им стал российский специалист Дмитрий Квартальнов. Стороны договорились о подписании контракта сроком на один год, который имеет пункт об автоматическом продлении соглашения по окончании сезона 2019/20.Помощниками Квартальнова по тренерскому штабу будут Павел Зубков и Игорь Горбенко, тренерами вратарей назначены Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а тренером по физической подготовке – Нормундс Силиньш.Квартальнов так прокомментировал свое назначение: "О предложении из Казани я долго не размышлял – таких вариантов в карьере много не бывает, - цитирует наставника официальный сайт "Ак Барса". – Я очень рад вернуться в столицу Татарстана уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба доверили мне возглавить такую великую команду. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом понимаем сложность задач, которые нам предстоит решить".Напомним, что предыдущим местом работы был для Квартальнова ярославский "Локомотив", который он возглавлял с 2017 по 2019 год.