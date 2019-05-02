За прошлую неделю в США было продано более 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада специального прокурора Роберта Мюллера, который был подготовлен по итогам расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

За прошлую неделю в США было продано более 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада специального прокурора Роберта Мюллера, который был подготовлен по итогам расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Среди книг с невымышленным сюжетом "Доклад Мюллера" по этому показателю стал бестселлером. Об этом сообщает агентство Associated Press.Оно приводит данные профильного сайта BookScan, который отслеживает около 85 процентов рынка печатных изданий в Соединенных Штатах Америки. "Доклад Мюллера" выпустили в свет издательства Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с изданием The Washington Post. Наибольшее количество экземпляров доклада продало издательство Scribner. Это связано с тем, что издательские дома Skyhorse Publishing и Melville House выставили отчет специального прокурора Мюллера на прилавки книжных магазинов немного позднее.Как уточняется, "Доклад Мюллера" также доступен в электронном виде. Его можно бесплатно скачать, зайдя на сайт министерства юстиции США, сообщает ТАСС.18 апреля министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало итоговый доклад спецпрокурора Мюллера. По его мнению, Российская Федерация пыталась оказывать воздействие на ход президентских выборов в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что проведенное расследование не выявило сговора американского президента Дональда Трампа с Россией. Трамп и его помощники не один раз отвергали подозрения в контактах с официальными лицами России в процессе избирательной кампании. Кремль также неоднократно отвергал утверждения о попытках повлиять на ход президентской избирательной кампании в США.