Дом полузащитника испанской Барселоны Артура Мело подвергся вторжению грабителей во время полуфинального матча Лиги чемпионов против английского Ливерпуля. Жилье бразильского игрока ограбили пока тот сидел на скамейке запасных стадиона Камп Ноу.

Дом полузащитника испанской "Барселоны" Артура Мело подвергся вторжению грабителей во время полуфинального матча Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Жилье бразильского игрока ограбили пока тот сидел на скамейке запасных стадиона "Камп Ноу".Примечательно, что в доме Артура в этот момент находился его брат, однако влезшие в помещение через окно злоумышленники стали угрожать ему ножом и отверткой. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на El Taquigrafo, грабители взяли с собой премиум-часы Rolex, а также множество драгоценностей.Поиски воров-домушников уже ведутся полицией Барселоны.Напомним, что матч Лиги чемпионов завершился победой "Барсы" со счетом 3:0. Дубль в активе Лионеля Месси, еще один мяч на счету Луиса Суареса. Артур же остался в запасе, и участия в матче не принял.Отметим, что на континенте в последнее время участились случаи ограбления домов футболистов во время матчей их команд. Так, ранее уже были ограблены дома трех футболистов французского "Пари Сен-Жермен": Анхеля Ди Марии, Тиаго Силвы и Эрика Шупо-Мотинга. Причем дом последнего грабили во время игр дважды за месяц.