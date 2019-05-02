Политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде получили участники Pussy Riot. Это художники из Краснодара Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский. Ранее шведская миграционная служба отказывала им в убежище, но суд пересмотрел это решение.

Политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде получили участники Pussy Riot. Это художники из Краснодара Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский. Ранее шведская миграционная служба отказывала им в убежище, но суд пересмотрел это решение.Алексей Кнедляковский настаивал на политубежище, упирая на свое участие в акции "Новый чекист". В декабре 2016 года он прикрепил скотчем белый крест на статую Дзержинского в Краснодаре. Это было расценено как хулиганство, сообщает РИА Новости. Автор перформанса провел 15 суток в краснодарском СИЗО.Лусинэ Джанян после получения статуса политбеженки заявила, что рада: ее дети будут расти в безопасности.Панк-группа Pussy Riot вошла в список номинантов на премию британского музыкального журнала NME в 2013 году. Pussy Riot выступили в храме Христа Спасителя в Москве. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой это выступление стоило не менее двух лет жизни. Именно к такому сроку заключения в колонии общего режима они были приговорены Хамовническим судом за так называемый "панк-молебен" в храме. Екатерине Самуцевич первоначально был вынесен аналогичный приговор, но впоследствии реальное наказание было заменено условным.