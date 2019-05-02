Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин следующий сезон Национальной хоккейной лиги может начать в другом клубе. Руководители пингвинов рассматривают возможность обмена россиянина в другой клуб НХЛ.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин следующий сезон Национальной хоккейной лиги может начать в другом клубе. Руководители "пингвинов" рассматривают возможность обмена россиянина в другой клуб НХЛ."Неудачные выступления "Питтсбурга" болезненно воспринимаются в Пенсильвании. Команде нужны обновления, — заявил известный обозреватель Sportsnet Эллиот Фридман, слова которого приводит Чемпионат.Com. – В контракте Малкина есть пункт о невозможности обмена, но он сам может передумать, время у него есть. Если он согласится на такие условия, то список претендентов на него был бы короток – возможно, он мог бы оказаться в "Нью-Йорк Айлендерс" или "Флориде Пантерз".Отметим, что действующее соглашение Маклина с "пингвинами" действует до 2022 года. В минувшем сезоне уроженец Магнитогорска в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 72 очка, из которых 21 гол и 51 результативная передача.