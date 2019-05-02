Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым сообщил о том, что защищать ворота национальной команды в матче Евротура против шведов будет игрок Тампы-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский.

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым сообщил о том, что защищать ворота национальной команды в матче Евротура против шведов будет игрок "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский."В воротах сборной России сыграет Василевский" – сообщил Воробьев, слова которого приводит ТАСС. При этом также было отмечено, что участия в игре не примут игроки ЦСКА Иван Телегин и Илья Сорокин, а также хоккеист "Аризоны Койотс" Илья Любушкин.Напомним, что заключительный этап Евротура проходит в Чехии, однако игра между "красной машиной" и "тре крунур" будет вынесенной и состоится в столице Швеции Стокгольме. Игра пройдет 1 мая в 16:00 по московскому времени.