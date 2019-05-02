В минувший вторник в Румынии неподалеку от города Кэлэраши пронесся смерч диаметром в сотни метров. Торнадо перевернул автобус с пассажирами и разрушил около десяти домов.
Неподалеку от города Кэлэраши местные жители и автомобилисты наблюдали гигантское торнадо.
Незадолго до образования огромного смерча диаметром в сотни метров, над местным шоссе и полями прошел град размером в перепелиное яйцо.
Торнадо пронесся над полями и автомобильной дорогой, где перевернул автобус, а затем разрушил около десяти жилых домов.
В автобусе находилось около сорока пассажиров, тринадцати из них потребовалась медицинская помощь.
Местные синоптики уже прокомментировали смерч около Кэлэраши. Так, метеоролог Михай Тиму заявил, что румынам пора привыкать к ураганам и смерчам, поскольку из-за воздействия глобального потепления они будут возникать все чаще, особенно в области Нижнедунайской равнины.