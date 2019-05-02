В минувший вторник в Румынии неподалеку от города Кэлэраши пронесся смерч диаметром в сотни метров. Торнадо перевернул автобус с пассажирами и разрушил около десяти домов.

Неподалеку от города Кэлэраши местные жители и автомобилисты наблюдали гигантское торнадо.Незадолго до образования огромного смерча диаметром в сотни метров, над местным шоссе и полями прошел град размером в перепелиное яйцо.Торнадо пронесся над полями и автомобильной дорогой, где перевернул автобус, а затем разрушил около десяти жилых домов.В автобусе находилось около сорока пассажиров, тринадцати из них потребовалась медицинская помощь.Местные синоптики уже прокомментировали смерч около Кэлэраши. Так, метеоролог Михай Тиму заявил, что румынам пора привыкать к ураганам и смерчам, поскольку из-за воздействия глобального потепления они будут возникать все чаще, особенно в области Нижнедунайской равнины.