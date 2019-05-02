Певица Глюк’oZa порадовала поклонников фотографиями из
жарких стран. Наталья Чистякова-Ионова не стала дожидаться, пока в Москву
придет настоящее лето и отправилась на курорт.
Певица Глюк’oZa порадовала поклонников фотографиями из
жарких стран. Наталья Чистякова-Ионова не стала дожидаться, пока в Москву
придет настоящее лето и отправилась на курорт.
мешает мужчинам играть в пляжный волейбол,
дефилируя перед ними в соблазнительном купальнике. Теплолюбивая артистка не
уточняет, где именно она принимает солнечные ванны – но отмечает, что
перебралась поближе к теплу со всей семьей.
"Ну что?! Врываемся в май?!", – подписала певица Глюк’oZa
снимок, на котором ее запечатлели рядом с волейбольной площадкой. Видно, что
мужчинам-волейболистам стало не до соревнований: они разглядывают
Чистякову-Ионкину, одетую в белый купальник с завышенной талией.
32-летняя Наталья любит дразнить поклонников пикантными
снимками. Она то и дело хвастается своей фигурой в облегающем платье или
кружевном боди. Наряд для купания, в котором щеголяет теперь певица, недавно
отметила как приглянувшийся бьюти-блогер Айза Анохина. Поклонники заметили, что
уже успела загореть.
"Фигура огонь", "А ножки просто прелесть",
"С такой фигурой можно хоть куда врываться", "Похудели", -
восторгаются комментаторы. Что же касается зрителей на пляже, то
решила охладить их пыл, полив водой из шланга. И сама заодно приняла прохладный
душ, пишет Teleprogramma.pro.