Певица Глюк’oZa порадовала поклонников фотографиями из жарких стран. Наталья Чистякова-Ионова не стала дожидаться, пока в Москву придет настоящее лето и отправилась на курорт.

Певица Глюк’oZa порадовала поклонников фотографиями изжарких стран. Наталья Чистякова-Ионова не стала дожидаться, пока в Москвупридет настоящее лето и отправилась на курорт.мешает мужчинам играть в пляжный волейбол,дефилируя перед ними в соблазнительном купальнике. Теплолюбивая артистка неуточняет, где именно она принимает солнечные ванны – но отмечает, чтоперебралась поближе к теплу со всей семьей."Ну что?! Врываемся в май?!", – подписала певица Глюк’oZaснимок, на котором ее запечатлели рядом с волейбольной площадкой. Видно, чтомужчинам-волейболистам стало не до соревнований: они разглядываютЧистякову-Ионкину, одетую в белый купальник с завышенной талией.32-летняя Наталья любит дразнить поклонников пикантнымиснимками. Она то и дело хвастается своей фигурой в облегающем платье иликружевном боди. Наряд для купания, в котором щеголяет теперь певица, недавноотметила как приглянувшийся бьюти-блогер Айза Анохина. Поклонники заметили, чтоуже успела загореть."Фигура огонь", "А ножки просто прелесть","С такой фигурой можно хоть куда врываться", "Похудели", -восторгаются комментаторы. Что же касается зрителей на пляже, торешила охладить их пыл, полив водой из шланга. И сама заодно приняла прохладныйдуш, пишет Teleprogramma.pro.