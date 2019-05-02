В Балтийское море снова вошли корабли НАТО. Группировку возглавляет датский фрегат Тетис, который сопровождает минные тральщики ВМС Бельгии, Германии, Нидерландов и Норвегии.

В Балтийское море снова вошли корабли НАТО. Группировку возглавляет датский фрегат "Тетис", который сопровождает минные тральщики ВМС Бельгии, Германии, Нидерландов и Норвегии. В данный момент корабли подошли к острову Борнхольм (Дания).Ранее группировка кораблей НАТО вошла в Балтику 18 апреля, напоминает РИА Новости. Группировку возглавлял американский эсминец "Грейвли". За действиями судов наблюдают российские военные.Валерий Герасимов, глава Генштаба Вооруженных сил РФ, призвал альянс прекратить военную активность у границ России. В ответ Брюссель сослался на специализированый раздел сайта НАТО "Пять главных развенчанных российских мифов", где содержатся доводы в пользу активности альянса у российских берегов.