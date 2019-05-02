Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между Каролиной Хэррикейнс и Нью-Йорк Айлендерс. Каролина на своей площадке выиграла 5:2. Счет в серии стал 3:0 в пользу ураганов.

Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнс" и "Нью-Йорк Айлендерс". "Каролина" на своей площадке выиграла 5:2. Счет в серии стал 3:0 в пользу "ураганов".Два первых периода завершились вничью 2:2. В каждой из 20-минуток "Каролина" выходила вперед, но "островитяне" восстанавливали равновесие. На 50 минуте хозяева в третий раз повели в счете после гола Джастина Уильямса. На этот раз у гостей из Нью-Йорка не получилось сделать счет равными.Хоккеисты "Айлендерс" в конце третьего периода заменили вратаря полевым игроком, но эта мера оказалась контрпродуктивной. В пустые ворота влетели две шайбы. В итоге победа "Каролины" 5:2 и 3:0 в серии. Восстановившийся после травмы Андрей Свечников сыграл за победителей 12 минут. Для выхода в финал Восточной конференции "Хэррикейнс" достаточно выиграть следующую встречу, которая пройдет на льду "Каролины" в Роли.