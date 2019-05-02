Равшана Куркова
рассказала, как пережить тяжелое расставание. Актриса записала этот
рецепт около 2 лет назад, однако почему-то вспомнила о нем сейчас. Поклонники
уверены – это неспроста, в личной жизни артистки что-то неладно.
Равшана Куркова
рассказала, как пережить тяжелое расставание. Актриса записала этот
рецепт около 2 лет назад, однако почему-то вспомнила о нем сейчас. Поклонники
уверены – это неспроста, в личной жизни артистки что-то неладно.
в последнее время ездит отдыхать одна – или,
в крайнем случае, с подругами. Молодого человека рядом с актрисой не видно, а посты
артистки в соцсетях весьма грустного содержания. Поклонники пришли к выводу,
что не все ладно в личной жизни Равшаны.
Еще недавно Равшана Куркова путешествовала вместе со Станиславом
Румянцевым. С актером и каскадером, который моложе актрисы на 10 лет, ее "поженили"
поклонники. Однако теперь у них возникли сомнения – а счастлива ли их любимая актриса? Ведь
Равшана очень скрытная, и не распространяется о своей личной жизни.
Тем не менее, актриса все же решилась на откровенность.
развеяла слухи об официальном третьем браке. И рассказала, как
ей удается побеждать дурное настроение.
"Никогда не опускайся до выяснения отношений, истерик,
заламывания рук. До двадцати лет – это максимализм, после двадцати – пошлость.
Хочется выговорится – возьми сеанс психолога. Адреналин шарашет так, что сердце
выпрыгивает из ушей – иди в зал, убейся там на боксе или на беговой дорожке",
– советует Куркова подписчикам (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
По мнению актрисы, любые методы лучше, чем грузить своими
проблемами друзей. Лучше пережить все в одиночку, уверена актриса. заявляет, что этот рецепт записала 2 года назад, а сейчас просто
вспомнила о нем. Однако поклонники решили, что вспомнила актриса собственные
рекомендации неспроста.