Равшана Куркова рассказала, как пережить тяжелое расставание. Актриса записала этот рецепт около 2 лет назад, однако почему-то вспомнила о нем сейчас. Поклонники уверены – это неспроста, в личной жизни артистки что-то неладно.

Равшана Курковарассказала, как пережить тяжелое расставание. Актриса записала этотрецепт около 2 лет назад, однако почему-то вспомнила о нем сейчас. Поклонникиуверены – это неспроста, в личной жизни артистки что-то неладно.в последнее время ездит отдыхать одна – или,в крайнем случае, с подругами. Молодого человека рядом с актрисой не видно, а постыартистки в соцсетях весьма грустного содержания. Поклонники пришли к выводу,что не все ладно в личной жизни Равшаны.Еще недавно Равшана Куркова путешествовала вместе со СтаниславомРумянцевым. С актером и каскадером, который моложе актрисы на 10 лет, ее "поженили"поклонники. Однако теперь у них возникли сомнения – а счастлива ли их любимая актриса? ВедьРавшана очень скрытная, и не распространяется о своей личной жизни.Тем не менее, актриса все же решилась на откровенность.развеяла слухи об официальном третьем браке. И рассказала, какей удается побеждать дурное настроение."Никогда не опускайся до выяснения отношений, истерик,заламывания рук. До двадцати лет – это максимализм, после двадцати – пошлость.Хочется выговорится – возьми сеанс психолога. Адреналин шарашет так, что сердцевыпрыгивает из ушей – иди в зал, убейся там на боксе или на беговой дорожке",– советует Куркова подписчикам (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).По мнению актрисы, любые методы лучше, чем грузить своимипроблемами друзей. Лучше пережить все в одиночку, уверена актриса. заявляет, что этот рецепт записала 2 года назад, а сейчас простовспомнила о нем. Однако поклонники решили, что вспомнила актриса собственныерекомендации неспроста.