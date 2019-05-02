Мотоциклист пострадал в результате огненного ДТП с легковым автомобилем – водитель двухколесного транспортного средства получил перелом бедра и сотрясение головного мозга. Байкера доставили в больницу.

Очевидцы запечатлели на видео последствия серьезной аварии, произошедшей в среду, 1 мая, в окрестностях Анапы.По предварительной информации, мотоциклист столкнулся с автомобилем Opel, после чего оба транспортных средства вспыхнули.Прибывшие пожарные сумели справиться с возгоранием.Как сообщают местные СМИ, в результате ДТП пострадал байкер – с сотрясением головного мозга и переломом бедра он был доставлен в лечебное учреждение.