Дочь Юлии Началовой на праздники увезли в московский парк. Вера провела время в обществе своего отца, футболиста Евгения Алдонина, и его супруги Ольги. Судя по видео в Instagram, девочка осталась довольна отдыхом.

Дочь Юлии Началовой на праздники увезли в московский парк.Вера провела время в обществе своего отца, футболиста Евгения Алдонина, и егосупруги Ольги. Судя по видео в Instagram,девочка осталась довольна отдыхом.после смерти певицы осталась жить с бабушкойи дедушкой. Тем не менее, Евгений Алдонин старается проводить время с девочкой,окружает ее заботой. А супруга футболиста Ольга старается спортсмену помочь.Ольга Алдонина опубликовала в Stories в Instsagram видео,снятое во время совместной поездки в один из парков Москвы. Вера оказалась вобществе Евгения Алдонина с Ольгой и их сына. порисовала в Лужниках,пообедала вместе с отцом и мачехой. На видео девочка часто улыбалась.Подписчики восхитились тем, что супруга футболиста не мешаетобщению Евгения Алдонина с дочерью Началовой. Более того – поддерживает Веру.Поклонники считают, что в компании близких людей девочке проще будет пережитьпотерю, передает ТВ Центр.Помогают справиться с потрясением также ее крестная мать Лариса Долина, дедушка и бабушка. Певица умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища. Как писали Дни.Ру, могила звезды буквально утопает в цветах, венках, свечах, мягких игрушках. По словам работников кладбища, могила Началовой – самая посещаемая. Сюда каждый день приходят люди.