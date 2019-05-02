Внедорожник градоначальника столкнулся с легковушкой, после чего вылетел с дороги и протаранил сержанта полиции, стоявшего около служебного мотоцикла и никак не ожидавшего подобного развития событий. Страж порядка был госпитализирован.

Сотрудник полиции Лос-Анджелеса оказался в фонтане после аварии с участием мэра города Инглвуд, расположенного в Калифорнии. Момент ДТП, произошедшего утром в минувший вторник, 30 апреля, попал на видео.Внедорожник, в салоне которого находился градоначальник Джеймс Баттс, попытался совершить левый поворот. В тот момент, когда он пересекал встречную полосу, в него врезалась легковушка, двигавшаяся на разрешающий сигнал светофора.После столкновения джип мэра вылетел на тротуар около университетского кампуса, где сбил полицейского сержанта, находившегося около патрульного мотоцикла. Не ожидавший удара страж порядка отлетел в фонтан.Как сообщают СМИ, правоохранитель оказался единственным пострадавшим в результате инцидента – мужчина получил несколько переломов и ряд менее серьезных травм, его пришлось госпитализировать.Представитель полицейского управления отметил, что сержанта спас шлем, защитивший голову от повреждений, которые могли бы стать фатальными.