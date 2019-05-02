Минобороны России сообщило, что за последнее время в Сирии не погиб ни один российский военный. Ведомство опровергло публикации о гибели в провинции Хама четырех военнослужащих РФ, появившиеся в некоторых СМИ.

Минобороны России сообщило, что за последнее время в Сирии не погиб ни один российский военный. Ведомство опровергло публикации о гибели в провинции Хама четырех военнослужащих РФ, появившиеся в некоторых СМИ."Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", — подчеркнули в Минобороны.Информацию о гибели военных в министерстве назвали "очередной фальшивкой", передает РИА Новости. Террористы могут намеренно распространять подобную недостоверную информацию через соцсети, подчеркнули в ведомстве.