Владимир Путин прибегает к помощи пластических хирургов – и зачастую неудачно, утверждают пользователи Сети из Незалежной. Они, якобы, нашли доказательства своей теории.

Владимир Путин прибегает к помощи пластических хирургов – изачастую неудачно, утверждают пользователи Сети из Незалежной. Они, якобы, нашли доказательствасвоей теории.выглядит молодо и подтянуто. Российскийпрезидент выделяется хорошей физической формой даже в сравнении с европейскимиполитиками – а тем более выигрышно он смотрится на фоне пока еще действующегоукраинского президента Петра Порошенко.Украинских завсегдатаев соцсетей такая "несправедливость"выводит из себя. На сей раз предметом их изучения стали недавние фотографиироссийского лидера. путем сложных вычислений "эксперты" установили,что родинка на щеке Владимира Путина переместилась."Подтяжка лица пошла ужасно неправильно", —написал блогер Михаил Голуб. В подтверждение своим заключениям он опубликовал несколькоснимков. Автор поста утверждает, что пару десятков лет назад родинка находиласьзначительно ниже.Украинские пользователи с радостью ухватились за возможностьпоерничать. "А могла и на спине оказаться", "Вот этонатянули", – соревнуются в колкостях комментаторы.На днях украинские пользователи обсуждали снимок российского лидера с Пасхальной службы. Они дружно пришли к выводу, что "совсем плох стал" – обращая внимание на немного усталый вид президента России.Однако оппоненты возразили: "совсем плохо" с мозгами у авторов поста. Они сравнили внешность 66-летнего с видом уходящего президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной в свои 53 выглядит похуже главы российского государства, отметили комментаторы.