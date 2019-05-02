Ко Дню Победы город украсят 12,5 миллиона тюльпанов.

Во время майских праздников в столице будет работать праздничный режим архитектурно-художественной подсветки зданий, а на медиафасадах будут показывать тематические видеоролики, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Ко Дню Победы город украсят 12,5 миллиона тюльпанов. В столице также вывесят тематические плакаты, разместят декоративные конструкции, украсят афишные тумбы и общественный транспорт", - говорится в сообщении. Также 9 мая традиционно организуют подсветку салюта на Поклонной горе.Все городские службы и техника готовы к майским праздникам, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В праздничные дни все службы городского хозяйства будут дежурить круглосуточно. Особое внимание специалисты уделяют уборке дворов и мест массового пребывания горожан.Сейчас в столице также завершены работы, которые необходимы для открытия сезона фонтанов и летней навигации по Москве-реке. При необходимости в дни проведения праздничных парадов, шествий и народных гуляний 1 и 9 мая над Москвой разгонят облака. Для этого могут задействовать 10 самолетов.Также перед праздниками в городе также усилили меры антитеррористической защищенности объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.