В Петербурге задержаны около 50 участников общественных мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Все они доставлены в полицию из-за нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях. Задержанных привлекут к административной ответственности. Среди них был петербургский депутат Максим Резник.

В Петербурге задержаны около 50 участников общественных мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Все они доставлены в полицию из-за нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях. Задержанных привлекут к административной ответственности.В мероприятиях по случаю 1 мая в городе на Неве приняли участие около 42 тысяч человек. На Невском проспекте часть первомайской колонны, в которой шли оппозиционеры, остановилась. Там полиция задержала несколько человек. В частности, петербургского депутата Максима Резника, передает «Интерфакс».Как сообщили в МВД, Резник был отпущен без составления протокола. С ним проведена профилактическая беседа.