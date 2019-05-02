В День Победы Бессмертный полк прошагает в бывших республиках Советского Союза. Не станет исключением Азербайджан. Немецкие войска туда не дошли, но каспийская нефть очень интересовала Германское командование.

В День Победы "Бессмертный полк" прошагает в бывших республиках Советского Союза. Не станет исключением Азербайджан. Немецкие войска туда не дошли, но каспийская нефть очень интересовала Германское командование.В мастерской бакинского художника таблички для "Бессмертного полка" делают своими руками. Деревянная рейка, фанерная доска — и обязательно георгиевская ленточка. За каждой такой фотографией – история страны и нескольких поколений.Сергей Касиков – коренной бакинец и потомственный донской казак. В прошлом году был одним из организаторов "Бессмертного полка". Сразу несколько поколений его семьи защищали Родину и воевали. Дед не просто прошел всю войну — буквально прополз. В разведке пригодились навыки казачьего спецназа – так называли пластунов-разведчиков. "Я пойду с фотографией своего деда Сергея Фомича, — показывает Касиков. — Это оригинал фотографии с печатью военкомата".В Азербайджане в "Бессмертном полку" участвуют все национальности, все конфессии, потомки тех, кто участвовал в этой войне. И русские, и татары, и казаки, и лезгины, и азербайджанцы. Это единство всех национальностей.В прошлом году впервые сотни бакинцев вышли с фотографиями своих ветеранов. Приезжают в республику и родственники погибших здесь красноармейцев. Во время войны на территории Азербайджана располагались сотни госпиталей. Письма к местным поисковикам приходят со всего мира.Елена Соболева родилась в Баку. О войне отец не любил рассказывать – сосланный по надуманному обвинению, он прослужил два года в штрафбате. Однако в семье праздник Победы всегда был главным. Отца давно нет, и пройти в строю бессмертного полка Елена Васильевна считает своим долгом. "Мы, когда увидели это все в Москве, тоже загорелись желанием, чтобы у нас такое было, — говорит она. – И с каждым годом у нас приходит все больше и больше народу. Если бы вы были здесь 9 мая – вы бы увидели, как красочно все проходит".До Азербайджана фашисты не дошли, но очень рвались к каспийской нефти. Несмотря на это, День Победы здесь – праздничный и выходной день. По официальным данным, на фронт призвали каждого пятого жителя республики. К памятникам героям и павшим войнам всегда относились особенно.Истории родителей Эльсавара Гамидзаде – готовый сценарий для военной драмы. Мать служила в ПВО и охраняла подступы к нефтяным вышкам. Отец защищал Севастополь, несколько раз бежал из плена. Во время массового расстрела чудом избежал смерти – немцы не заметили выжившего. Теперь это часть семейной истории, а боевые медали и награды – реликвия.В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет не только в Баку. Ее проведут в нескольких городах Азербайджана. Желающих стало больше, и поэтому в столице республики маршрут решили продлить.