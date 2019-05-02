В пленарных заседаниях Конференции приняли участие 73 делегата из 32 столичных европейских управлений полиции...
Вопросы противодействия наркопреступности, преступлений в отношении пожилых людей, а также бытового насилия обсудил начальник столичного Главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов с зарубежными коллегами в Вене.
В пленарных заседаниях Конференции приняли участие 73 делегата из 32 столичных европейских управлений полиции.
По итогам Конференции принята совместная декларация, в которой обозначены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности правоохранителей европейских государств на 2019 год.
Также в рамках визита состоялась рабочая встреча делегации ГУ МВД России по г. Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрием Любинским.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве