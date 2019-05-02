Аллу Пугачеву утомили шумные празднования. 70-летнюю
Примадонну увез на отдых Максим Галкин. Шоумен не рассказывает, где именно супруги
проводят время – однако на фотографиях певица выглядит резко помолодевшей.
Аллу Пугачеву утомили шумные празднования. 70-летнюю
Примадонну увез на отдых Максим Галкин. Шоумен не рассказывает, где именно супруги
проводят время – однако на фотографиях певица выглядит резко помолодевшей.
Помолодевшую Аллу Пугачеву показал в Instagram супруг Примадонны. Максим
Галкин поздравил всех поклонников с Первомаем. Где отдыхает звездное семейство,
шоумен не пишет, однако не скупится на фотографии.
"Поздравляем с
Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!", – подписал Галкин новый снимок с
девушкой, очень похожей на Аллу Пугачеву. Фанаты присмотрелись, узнали звезду и
поняли: время над Примадонной не властно.
"Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее!
Вот что значит когда рядом достойный мужчина!!!", "Шикарно выглядит
Алла Пугачева!", "По-моему над нею время не подвластно. Хорошо
выглядит", – сыплют комплиментами комментаторы (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред). Похвалили подписчики и прическу Примадонны – отметив,
что прямые волосы и челка артистке очень идут.
Коллеги Аллы Пугачевой не остались в стороне. Свежим видом омолодившейся
артистки, только что отметившей 70-летний юбилей, восхитились Наташа Королева,
Александр Ревва, Яна Рудковская и Виктория Боня, Сергей Лазарев, передает Пятый
канал.