Аллу Пугачеву утомили шумные празднования. 70-летнюю Примадонну увез на отдых Максим Галкин. Шоумен не рассказывает, где именно супруги проводят время – однако на фотографиях певица выглядит резко помолодевшей.

Аллу Пугачеву утомили шумные празднования. 70-летнююПримадонну увез на отдых Максим Галкин. Шоумен не рассказывает, где именно супругипроводят время – однако на фотографиях певица выглядит резко помолодевшей.Помолодевшую показал в Instagram супруг Примадонны. МаксимГалкин поздравил всех поклонников с Первомаем. Где отдыхает звездное семейство,шоумен не пишет, однако не скупится на фотографии."Поздравляем сПервомаем! Обнимаем! Обнимаем!", – подписал Галкин новый снимок сдевушкой, очень похожей на Аллу Пугачеву. Фанаты присмотрелись, узнали звезду ипоняли: время над Примадонной не властно."Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее!Вот что значит когда рядом достойный мужчина!!!", "Шикарно выглядитАлла Пугачева!", "По-моему над нею время не подвластно. Хорошовыглядит", – сыплют комплиментами комментаторы (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред). Похвалили подписчики и прическу Примадонны – отметив,что прямые волосы и челка артистке очень идут.Коллеги не остались в стороне. Свежим видом омолодившейсяартистки, только что отметившей 70-летний юбилей, восхитились Наташа Королева,Александр Ревва, Яна Рудковская и Виктория Боня, Сергей Лазарев, передает Пятыйканал.Напомним, 15 апреля исполнилось 70 лет. В честь такого события Примадонна организовала грандиозный концерт в Кремле – цены на билеты доходили до полумиллиона рублей. А затем артистка устроила вечеринку в одном из столичных ресторанов. Там собрались близкие и друзья Пугачевой – в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Гуляев, Игорь Николаев. Присутствовали даже Дмитрий Медведев с супругой Светланой и Валентина Матвиенко.