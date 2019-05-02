Сегодня днем в Махачкале в оружейном магазине Арбалет раздался громкий хлопок, а затем здание, где раньше находилась гостиница Кавказ, загорелось. В настоящее время площадь пожара составляет около 10 квадратных метров.

В Махачкале горит оружейный магазин "Арбалет", расположенный в восьмиэтажном здании, где раньше находилась гостиница "Кавказ".По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.По информации сотрудников МЧС, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении задействовано 70 человек и более двух десятков единиц техники — к настоящему времени огонь практически ликвидирован.