Катарские владельцы Пари Сен-Жермен рассматривают вероятность сокращения финансирования своего проекта. Вместо парижан спонсоры готовы сосредоточиться на приобретении итальянской Ромы, переговоры с которой уже начались.

Катарские владельцы "Пари Сен-Жермен" рассматривают вероятность сокращения финансирования своего проекта. Вместо парижан спонсоры готовы сосредоточиться на приобретении итальянской "Ромы", переговоры с которой уже начались.Боссы "ПСЖ" охладели к французскому клубу по нескольким причинам. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Le Parisien, функционеры устали от непрекращающейся критики в адрес "Парижа", полагая, что это в негативном ключе сказывается и на имидже самих предпринимателей.Кроме того, боссы действующего чемпиона больше не хотят платить столь высоких налогов, какие установлены во Франции – по их подсчетам, за восемь лет правления клубом они отчислили в казну французского правительства порядка миллиарда евро.Пока катарские владельцы не собираются избавляться от "ПСЖ", но дальнейшее спонсирование клуба будет зависеть от спортивных результатов команды.