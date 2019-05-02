В шести городах Сирии пройдет акция Бессмертный полк. И в России, и в других странах мира участники этой акции несут фото родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В шести городах Сирии пройдет акция "Бессмертный полк". И в России, и в других странах мира участники этой акции несут фото родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие проходит 9 мая, уточняет РИА Новости. Россияне и сирийцы придут с портретами участников Великой Отечественной войны, а также с фотографиями тех, кто пал в борьбе с терроризмом в Сирии.В сирийском Тартусе праздничные мероприятия начнутся уже 2 мая – там стартует акция "Георгиевская ленточка".В Хомсе шествие "Бессмертного полка" пройдет 6 мая. Кроме того, в культурном центре состоится концерт в честь Дня Победы и показ фильмов о Великой Отечественной войне. В Хомсе также пройдет и акция "Георгиевская ленточка".В Латакии шествие состоится 8 мая на территории университета "Тишрин". Во время движения колонны будет звучать песня "Катюша". Кроме того, состоится митинг на двух языках – арабском и русском. Дети будут читать стихотворения военных лет, а затем в небо будут запущены воздушные шары.По Алеппо "Бессмертный полк" пройдет 9 мая. В девять утра состоится возложение цветов к стеле погибших российских солдат и медиков. А в десять утра, как предполагается, начнется шествие. Однако из-за обострения ситуации оно может не состояться.