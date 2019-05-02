Сегодня, 2 мая, вступает в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана. Вашингтон ввел санкции против Тегерана полгода назад, но это был смягченный вариант: Штаты разрешили продолжать закупки иранского топлива восьми странам.

Сегодня, 2 мая, вступает в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана. Вашингтон ввел санкции против Тегерана полгода назад, но это был смягченный вариант: Штаты разрешили продолжать закупки иранского топлива восьми странам. Это Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция. Теперь и они окажутся под американскими санкциями, если будут сотрудничать с Ираном.Ранее Вашингтон заявлял, что намерен свести к нулю экспорт иранской нефти, напоминает телеканал "Россия 24". В Тегеране ответили, что это невозможно, и что власти Ирана найдут новые способы поставок на мировой рынок.