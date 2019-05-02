Девять человек, в том числе – шестеро детей, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения на трассе М-3 Украина в Калужской области. Очевидец снял на виде последствия массового ДТП.

Очевидец снял на видео последствия массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около полудня в четверг, 2 мая, на трассе М-3 "Украина" неподалеку от Балабаново в Боровском районе Калужской области.Как сообщалось ранее, участниками аварии стали четыре транспортных средства, в салоне одного из которых – автомобиля Toyota Corolla, помимо водителя, находились шесть детей в возрасте от года до 12 лет. Все они получили травмы, одна из пострадавших девочек находится в реанимации.Кроме того, медицинская помощь потребовалась троим взрослым.На месте инцидента работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства ЧП.