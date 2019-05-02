Анфиса Чехова выложила очередной провокационный снимок в своем Instagram. Но поклонники пришли в восторг.

Анфиса Чехова выложила очередной провокационный снимок в своем Instagram. Но поклонники пришли в восторг.Телеведущая опубликовала очередной пост в Instagram. На этот раз 41-летняя звезда поделилась с подписчиками секретами йоги и самыми любимыми позами. По словам Чеховой, она настолько "подсела" на занятия, что теперь уже не может без них – йога стала как наркотик.Чтобы не быть голословной, телеведущая продемонстрировала, каких результатов удалось ей добиться в растяжке. На снимке Анфиса стоит в эротичной позе, высоко подняв бедра вверх, так, что ее "пятая точка" оказалась в эпицентре кадра. Всего за несколько часов снимок набрал почти 40 тысяч "лайков"."Прогиб просто супер", – оценили фото подписчики. "Какая красота, на это можно смотреть вечно", пишут фанаты.Сама Чехова написала, что убеждена, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений, главное – выбрать правильный вид активности."Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать – это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребенок будет пребывать в унынии и стрессе", – пишет .Так, несмотря на то, что раньше телеведущая была уверена, что йога – это скучнейшее занятие, теперь она до нее "доросла"."От йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией все в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко", – призналась звезда.