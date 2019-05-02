На 9500 рублей в среднем увеличатся пенсии ветеранов Великой Отечественной войны в России. Закон об изменении системы расчета доплат к пенсиям ветеранов подписал президент России Владимир Путин. На этот рост выделается 950 миллионов рублей в 2019 году.

На 9500 рублей в среднем увеличатся пенсии ветеранов Великой Отечественной войны в России. Закон об изменении системы расчета доплат к пенсиям ветеранов подписал президент России Владимир Путин. На этот рост выделается 950 миллионов рублей в 2019 году. В последующие годы на выплаты будет выделено до миллиарда 420 миллионов рублей.Закон разработан в связи с указом президента о приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мероприятиях. Закон вступил в силу с 1 мая, сообщает РИА Новости. Пенсии вырастут из-за отмены действующего сейчас ограничения размера денежного довольствия.Повышение пенсий ждет фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии, а также тех, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда". Пенсии вырастут и у инвалидов с детства, которые получили ранения, контузии или увечья, связанные с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.По действующему законодательству, участникам Великой Отечественной войны полагаются меры соцподдержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению в виде надбавок, увеличений и повышений пенсии или возможность получения двух пенсий сразу – страховой по старости и по инвалидности. Уволенным с военной или приравненной к ней службы пенсии исчисляются из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников, учитываемого при исчислении пенсий (оклад по должности, оклад по воинскому (специальному) званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).К сожалению, в России осталось только 74 тысячи участников Великой Отечественной войны.