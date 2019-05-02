Вратарь мадридского Реала Лука Зидан, являющийся сыном главного тренера клуба Зинедина Зидана, покинет команду по окончании текущего сезона. В услугах 20-летнего голкипера заинтересован французский Клермон, выступающий во второй лиге.

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан, являющийся сыном главного тренера клуба Зинедина Зидана, покинет команду по окончании текущего сезона. В услугах 20-летнего голкипера заинтересован французский "Клермон", выступающий во второй лиге.30 июня 2019 года у Зидана-младшего завершится контракт с "Королевским клубом", сообщает "Советский спорт" со ссылкой на France Football. В "Клермоне" собираются воспользоваться этим и подписать контракт с юным стражем ворот.В текущем сезоне Лука Зидан провел один матч за основной состав "Реала", сыграв против "Уэски" (3:2). Кроме того, в его активе 26 поединков за вторую команду мадридцев. В них он пропустил 33 гола."Клермон" после 35 туров второго французского дивизиона занимает 10 строчку, набрав 47 очков. Клуб не имеет шансов на повышение в высший эшелон Франции.