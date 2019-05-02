Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова. Это случилось из-за того, что временная дамба не выдержала под натиском вышедшей из берегов реки Миссисипи.

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова. Это случилось из-за того, что временная дамба не выдержала под натиском вышедшей из берегов реки Миссисипи.Попытки рабочих укрепить дамбу мешками с песком провалились, передает телеканал "Россия 24". Жителей центральных районов Дэвенопорта пришлось эвакуировать на лодках, многие ждали своей очереди на крышах домов. Национальная метеорологическая служба прогнозирует подъем уровня воды в Миссисипи до рекордно высокого уровня. А это значит, что риск повторного наводнения будет преследовать Дэвенпорт по крайней мере, в течение месяца.