Организаторы Формулы-1 получили предложение от властей Саудовской Аравии включить город Эр-Рияд в список мест, где будет проходить один из этапов Королевских гонок. Свое предложение аравийцы сопроводили 60-ю миллионами долларов за каждый проведенный Гран-при.

Организаторы "Формулы-1" получили предложение от властей Саудовской Аравии включить город Эр-Рияд в список мест, где будет проходить один из этапов "Королевских гонок". Свое предложение аравийцы сопроводили 60-ю миллионами долларов за каждый проведенный Гран-при.Примечательно, что под Гран-при руководители Саудовской Аравии не планируют строить специальный автодром – по их замыслу этап можно проводить на улицах столицы страны, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на F1i.Com. В пользу такого решения говорит и то, что в Эр-Рияде в подобном формате уже проходит этап "Формулы-Е".При помощи этапа власти страны хотят поспособствовать уровню туризма.