Французский клуб Ним решил подколоть нападающего Барселоны Лионеля Месси после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против Ливерпуля. Встреча благодаря дублю Месси завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев. Теперь на его счету 600 мячей за Барсу.

Французский клуб "Ним" решил подколоть нападающего "Барселоны" Лионеля Месси после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Встреча благодаря дублю Месси завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев. Теперь на его счету 600 мячей за "Барсу".В своем клубном Twitter-аккаунте "Ним" пошутил над форвардом "сине-гранатовых": "600 голов и ни одного в наши ворота".600 buts et toujours 0 contre nous