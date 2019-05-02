Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в Кубке Стэнли. В тройку лучших хоккеистов прошедшего дня вошел российский голкипер Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский.

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в Кубке Стэнли. В тройку лучших хоккеистов прошедшего дня вошел российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский.В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам. Благодаря этому он помог своему клубу одержать победу 2:1 и повести в серии с таким же счетом.Первой же звездой дня был назван канадский нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Логан Кутюр, забросивший три шайбы в ворота "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "акул". Замкнул тройку лучших форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, ставший автором трех очков (1+2) в той же игре против "Колорадо".