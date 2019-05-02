Угроза взрыва Лужников в Москве: неизвестный сообщил о минировании стадиона. Звонок поступил в администрацию спорткомплекса. На место для проверки сообщения о минировании выехали сотрудники экстренных служб, сообщает ТАСС.

Угроза взрыва "Лужников" в Москве: неизвестный сообщил о минировании стадиона. Звонок поступил в администрацию спорткомплекса. На место для проверки сообщения о минировании выехали сотрудники экстренных служб, сообщает ТАСС.Волна звонков о ложных минированиях началась в России с осени 2017 года. В январе 2019 года телефонные террористы вновь активизировались. При этом большая часть сообщений о минированиях поступает из-за рубежа. Ущерб от действий телефонных террористов за полтора года превысил только в Москве 150 миллионов рублей.