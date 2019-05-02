Немецкий нападающий Баварии Томас Мюллер в предстоящее трансферное окно может покинуть Мюнхен. 29-летнего игрока линии нападения хотят видеть в своих рядах два итальянских гранда – Милан и Интер.

Немецкий нападающий "Баварии" Томас Мюллер в предстоящее трансферное окно может покинуть Мюнхен. 29-летнего игрока линии нападения хотят видеть в своих рядах два итальянских гранда – "Милан" и "Интер".Оба клуба уже направили в "Баварию" запросы по трансферу Мюллера, сообщает Спорт24.Ru, ссылающийся на Kicker. Кроме того, также интерес к форварду проявляет английский клуб, имя которого не называется. Он также подкрепил свои намерения запросом в мюнхенский клуб.Сам же Мюллер остается не совсем довольным своей ролью в команде. Немец озадачен игрой на непривычных и не самых удобных позициях на поле, на которые его ставит главный тренер "Баварии" Нико Ковач. Также он недоволен на частые замены.В нынешнем сезоне Бундеслиги Мюллер провел на поле 29 игр, став в них автором шести голов и восьми голевых передач.