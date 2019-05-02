Клуб Национальной хоккейной лиги Торонто Мэйпл Лифз объявил о заключении просмотрового контракта с нападающим ярославского Локомотива Егором Коршковым. Подписанный контракт рассчитан на два года.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифз" объявил о заключении просмотрового контракта с нападающим ярославского "Локомотива" Егором Коршковым. Подписанный контракт рассчитан на два года.Коршков – 31-й номер драфта 2016 года. Как сообщает Спорт24.Ru, он уже в ближайшее время присоединится к фарм-клубу "кленовых листьев" – "Торонто Марлинс" и сможет принять участие в нынешнем розыгрыше плей-офф АХЛ.Напомним, что в минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Коршков сыграл за "Локомотив" 19 поединков, набрав в них 5 (3+2) очков. В девяти матчах Кубка Гагарина Коршков стал автором еще трех результативных передач.