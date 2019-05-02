Главный тренер испанской Валенсии Марселино Гарсия Тораль в преддверии первого полуфинала Лиги Европы против лондонского Арсенала признался, что его команда хочет завершить сезон в финалах двух турниров.

Главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль в преддверии первого полуфинала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" признался, что его команда хочет завершить сезон в финалах двух турниров."Нам предстоит матч с первоклассной командой, мощной и, к тому же, играющей на своем поле, — признается Марселино, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Нам будет предельно тяжело, но, надеюсь, и им тоже. Я убежден, что мои игроки прекрасно осознают важность этого момента"."Мы хотим принять участие в двух финалах – в Лиге Европы и Кубке Испании, ведь мы хотим радовать болельщиков и доказать самим себе, что движемся в правильном направлении. Это сложно. Ведь если мы за сотню лет ни разу не играли в двух финалах за год, то да – это непросто. Так давайте постараемся!"Напомним, что матч между "Арсеналом" и "Валенсией" состоится 2 мая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.