Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в департамент здравоохранения Тюменской области.Отмечается, что маленькая пациентка поступила в детский стационар Областной клинической больницы №2 в состоянии средней степени тяжести с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Девочка отказывалась принимать пищу, ее мучала рвота и боль в эпигастральной области.Обследование ребенка показало, что в желудке застряла батарейка, проведя в организме девочки не менее семи дней, успев окислиться и наполовину разрушиться. Это вызвало химический ожог пищевода – в местах соприкосновения злосчастной батарейки с внутренними органами образовались сквозные отверстия.Обычно такие повреждения устраняют в ходе открытой операции, но состояние малышки не позволяло решиться на этот шаг и поэтому врачи применили нестандартную методику лечения – под общим наркозом медики через естественные отверстия извлекли круглую плоскую батарейку.Ребенку через весь пищевод в желудок ввели специальный зонд, который выполнил функцию стента — не позволил слипнуться между собой поврежденным стенкам пищевода и создал условия для заращения пролежней. Пролежни пищевода зарубцевались в течение десяти дней. Все это время питательные вещества вводились внутривенно в обход желудочно-кишечного тракта.В операции принимали участие значительно больше врачей, чем обычно: два эндоскописта, столько же анестезиологов-реаниматологов, несколько детских хирургов и операционных медицинских сестер.