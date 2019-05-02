Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, заставив других автомобилистов уходить от столкновения. После несостоявшегося массового ДТП, машина виновника снесла около десяти метров ограждения и повредила бетонный столб.

Утром в среду, 1 мая, на пересечении улиц Первомайской и Героев Революции в Новосибирске произошло ДТП, попавшее в объектив камеры наблюдения.Судя по кадрам, водитель Hyundai Sonata потерял контроль над своим автомобилем и начал смещаться на полосу встречного движения.Водители трех встречных авто оказались достаточно внимательны, чтобы уклониться от внезапно появившегося препятствия.После несостоявшейся массовой аварии, Hyundai выехал за пределы проезжей части, снес около десяти метров ограждения и повредил бетонную мачту освещения.Как утверждают очевидцы, предполагаемый виновник произошедшего мог уснуть за рулем.