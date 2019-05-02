Сотрудникам ГИБДД предстоит определить виновника ДТП в Уфе, где грузовик сбил мужчину, пытавшегося вытолкать сломавшуюся малолитражку из тоннеля. Момент наезда на человека попал в объектив регистратора.

Момент аварии, произошедшей вечером в минувший вторник, 30 апреля, в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в Уфе попал на видео.По данным ГТРК "Башкортостан", водитель автомобиля "Ока" был вынужден остановиться из-за поломки.Мужчина вышел из машины и попытался вытолкать ее из тоннеля, однако был сбит грузовиком Scania. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.Сотрудникам ГИБДД предстоит определить виновника ДТП, по факту произошедшего проводится проверка.